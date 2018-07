El feixisme descarrega tota la seva ira contra una concentració antifranquista al Valle de los Caídos

La concentració antifeixista, convocada per les associacions antifeixistes, han reivindicat que es compleixi les exigències d'una memòria històrica antifeixista. Així doncs, exigeixen, a part de l'exhumació del dictador Franco, el trasllat de Primo de Rivera, la dessacralització de la Basílica, la retirada de la creu i la conversió de l'espai en un memorial antifeixista.

Con las asociaciones de Memoria en el Valle de Cuelgamuros, reivindicando un país con dignidad democrática que donde no quepan homenajes a genocidas pic.twitter.com/bbLNZ6Rmyl

Lizeth Valeros, portaveu de l'organització de la concentració antifeixista, ha explicat a Público, que han intentat "intimidar-les" i ha criticat que la Guàrdia Civil hauria d'haver pres "mesures més contundents, com fa altres vegades". "Portaven la cara tapada. És un acte que no podem tolerar", ha denunciat.

L'eurodiputada del Bloc Nacionalista Gallec, Ana Miranda, ha denunciat al diari citat que aquest grup de "covards" han començat a insultar i insinuar-se amb els punys. I és que segons Miranda, "hi ha gent que li molesta que es reivindiqui la democràcia".

A crits de "El Valle no se toca" i "Arriba España", un grup d'ultradreta ha intentat boicotejar la concentració antifranquista que s'ha celebrat aquest dissabte a les portes de El Valle de los Caídos, segons informa Público.

