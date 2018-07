Última actualització Dissabte, 21 de juliol de 2018 21:05 h

L'actual coordinadora fa un pas enrere després de la pugna amb els crítics i no optarà a un nou mandat

ACN Barcelona .- La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha renunciat a formar part de la direcció del partit a partir d'ara. Tal com ja havien apuntat algunes fonts, Pascal ho ha anunciat en una compareixença aquest dissabte a la tarda en el marc de l'assemblea que el seu partit celebra al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona. "Entenc la política com a servei i sóc coordinadora general d'un partit que volem gran, on tothom sumi, on no sobri ningú, però és evident que no pot ser que la coordinadora no tingui la confiança del president Puigdemont, jo no la tinc", ha resolt envoltada del seu equip. Pascal ha fet un pas enrere després d'una pugna amb el sector crític proper a Puigdemont que ha anat a l'alça durant l'assemblea.

En una intervenció sense preguntes, Pascal ha anunciat, doncs, la seva decisió després d'una pugna amb el sector proper a Puigdemont, amb noms com el de l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals.I ha assenyalat directament a l'expresident com a raó del seu pas enrere. Ha afirmat així que entén la política com a "servei" però ha apuntat: "És evident que la coordinadora no pot ser que no tingui la confiança del president Carles Puigdemont; jo no la tinc, com és evident, com s'ha vist i com és obvi", ha sentenciat.Per això ha anunciat la decisió de renunciar a "un nou mandat com a responsable" del PDeCAT. La fins ara coordinadora ha afirmat també que ha demanat al seu equip, i ha citat especialment el seu número 2, David Bonvehí, que "es quedin" al partit. I ha afegit: "Seguiré fidel al partit que m'ho ha donat tot a la meva trajectòria política".Pascal ha comparegut acompanyada, a banda de David Bonvehí, per la portaveu Maria Senserrich; els diputats al Congrés Sergi Miquel, Jordi Xuclà, Ferran Bel i Carles Campuzano; l'alcaldessa Montserrat Candini, i els diputats de JxCat Marc Solsona i Lluís Font. En acabar la seva intervenció, ha estat rebuda amb aplaudiments per un grup nombrós de persones al 'hall' del Palau de Congressos de Catalunya. Durant la seva intervenció, Pascal ha assegurat que han treballat enmig de "dificultats" i de "moments molt complexos", i s'ha mostrat "orgullosa" de la feina feta.Fonts del sector proper a Carles Puigdemont ja havien posat sobre la taula que no volien que Pascal tingués un paper predominant a la nova direcció, i havien posat les mirades en Bonvehí per assumir la presidència, una proposta que asseguraven que generava consens entre diferents sectors. Pendents encara de com es resolgui la nova estructura del partit a la ponència organitzativa, algunes veus apunten a la diputada Míriam Nogueras com a possible perfil per a la vicepresidència.Tot plegat en el marc d'un debat polític sobre quin ha de ser el rol del PDeCAT davant del projecte que va presentar dilluns l'expresident Carles Puigdemont. La Crida Nacional per la República. Poca estona abans que Pascal anunciés la seva renúncia, la ponència política de l'assemblea ha aprovat una esmena que instava la militància a "sumar-se i participar activament a títol personal" a aquest projecte.De fet, el diputat de JxCat Albert Batet ha publicat un missatge a Twitter en què explicava que havia defensat, en un "moment molt emotiu", la proposta que redactada per Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i Quim Forn. "Aprovada pràcticament per unanimitat", ha assegurat a la piulada. El text que s'ha aprovat diu també que l'assemblea del PDeCAT "delega" en una comissió les funcions "d'acordar amb els impulsors de la Crida l'aportació" del partit demòcrata. Un acord que haurà de ser "ratificat" pels associats. Segons el document que ha aprovat la ponència política, la comissió, pendent ara de la ponència organitzativa, ha de "contribuir a cohesionar l'acció" del PDeCAT amb les institucions per tal que "sigui coherent amb l'objectiu" de la Crida.