El vicepresident del Govern diu que calen "fonaments amplis, forts i diversos per construir una república ben alta"

ACN Montblanc .- El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha respost aquest dissabte a la tarda al nou president del PP, Pablo Casado, que "Catalunya no la conquereix ningú, perquè és de la seva gent, d'aquesta societat", i ha assegurat que els catalans "conqueriran la llibertat del país amb democràcia, civisme i mobilització pacífica". A més, ha dit que per aconseguir la república calen majories "àmplies i diverses".

En l'acte polític central de l'Acampada Jove, organitzada per les joventuts d'ERC a Montblanc, Aragonès ha dit que els independentistes no aspiren a exercir el poder a les institucions "pensant a conquerir territoris com si fossin possessió d'algú", sinó que només pretenen "conquerir la llibertat del país". "Ningú conquerirà els anhels de llibertat del poble, ens trobaran a tots amb democràcia, civisme, mobilització pacifica i àmplia davant, el Govern a davant, acompanyat del jovent republicà i de totes les organitzacions socials del país", ha conclòs.D'aquesta manera, ha respost a Casado, que aquest migdia ha dit al congrés del PP que l'ha elegit com a president que vol esdevenir president del partit i “reconquerir” els catalans fent que “aquesta Tabàrnia hipotètica sigui de veritat”, recuperant els consistoris de Badalona i Castelldefels, mantenint el poder a Tarragona i aconseguint-lo a L'Hospitalet de Llobregat.En el seu discurs a Montblanc, Aragonès també ha afirmat que volen "construir una república tan gran, tan alta i tan ampla, que hi càpiga tothom" i que per fer-ho calen "fonaments ben grans, forts, amples i diversos", perquè "quan més àmplies siguin les majories, més fortes seran i més a prop de la victòria" es trobaran els independentistes. Per això, ha instat els joves a "transformar el dolor" per l'empresonament i "exili" dels polítics en "energia".Aquesta energia, ha dit cal acumular-la per a la "propera batalla", vaticinant que "vindran nous octubres", que ha dit que els independentistes guanyaran i aconseguiran la república catalana. Per fer-ho, ha explicat, cal que la ciutadania s'organitzi, i per això ha elogiat el paper de les JERC, que ell fa anys va liderar, per oposar-se a "la dreta reaccionària que es torna a organitzar", en referència a PP i Cs.El també president adjunt d'ERC ha opinat que quan el president espanyol, Pedro Sánchez, admet que a Catalunya hi ha un conflicte polític, està reconeixent implícitament que els polítics a la presó o a l'estranger hi estan per raons polítiques.Aragonès ha explicat que just abans del discurs ha rebut una trucada d'Oriol Junqueras des de la presó de Lledoners i li ha transmès l'agraïment als joves d'ERC "per no deixar de lluitar" i els ha enviat "una abraçada gegantina que espera que sigui física ben aviat".A l'acte també ha parlat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, secretària de Joventut i també antiga membre de les JERC, que ha criticat la "deriva antidemocràtica" de l'estat espanyol i la "justícia arbitrària que persegueix demòcrates". "L'estat està disposat a tot per aturar-nos, però tenim una mala notícia per a ells: nosaltres no ens aturarem, no ens cansem, no defallim", ha explicat, recordant vicissituds dels 87 anys d'història del partit.Vilalta també ha elogiat els joves d'ERC per defensar les urnes l'1-O i ha dit que per aconseguir la república calen els joves i majories àmplies per "lluitar en la batalla de la democràcia, la justícia i la llibertat: ara cal fer real la república".La diputada d'ERC al Parlament, Rut Ribas, ha destacat la importància de les properes eleccions municipals però també la importància de la presència dels independentistes als carrers. "El camí serà més llarg i dur del que imaginàvem, però no ens rendirem", ha dit.El portaveu de les JERC, Pau Morales, ha dit que el 20-S "l'estat va assaltar les institucions perquè pensava que això anava de quatre líders, però van trobar un poble organitzat, i ningú es va resignar ni rendir". Morales ha recordat les paraules de Forcadell quan va dir-los: "No ens ploreu, reivindiqueu-nos". Sobre el nou govern del PSOE, ha dit que "encara que l'estat canviï de careta, no ofereix cap futur".L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu i Domingo, ha dit que li hagués agradat que aquesta edició de l'Acampada Jove s'hagués celebrat en una Catalunya independent, i per això ha demanat unitat i lluita.Tots han esmentat els polítics presos i a l'estranger, recordant que en el mateix acte de fa un any hi havia Oriol Junqueras, Marta Rovira i Carme Forcadell. A Montblanc i a l'Acampada Jove, que inclou concerts i actes polítics, també hi ha acudit la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Afers Socials, Chakir el Homrani, així com altres diputats i dirigents de la formació.