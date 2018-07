Portades: La caverna celebra el gir (més) a la dreta del PP amb Casado

22 de juliol de 2018, 10.25 h









Pablito Casado, no et fiquis massa en política.





Recorda que això de casado ho ets dues vegades, una pel nom i altra per l'estat civil, . . .





. . . i recorda que tens una dona encara força "good looking", necessitada d'atenció com totes les dones, . . .





. . . i que si et distreus massa amb les historietes del partit, ves a saber què et pot passar . . .