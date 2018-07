Albiol sobre Casado: ''Aquest PP torna a les essències''

"Aquest repte il·lusionant que tinc per tornar a ser alcalde de Badalona requereix un replantejament general però en cap cas això significa necessàriament la celebració d'un Congrés", ha avisat, i ha assegurat que Casado també ho comparteix.

En aquest sentit, ha negat que, si és alcalde, hagi de renunciar "necessàriament" a presidir el PP català i convocar un Congrés de la formació per escollir una nova direcció. Tot i això, ha assenyalat que ser alcalde de Badalona seria incompatible amb estar al capdavant del grup del PP al Parlament.

Anuncia la seva candidatura com alcaldable de Badalona

Per això, creu que ara que el PP està a l'oposició és necessari redefinir els elements essencials de la formació.

Ho ha dit al Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí, on ha sostingut que la gestió del Govern central ha exigit un "cert pragmatisme i ha oblidat, forçat per les circumstàncies, el que són les essències pròpies del partit".

