Jordi Sànchez: ''Una condemna serà una vergonya per a Espanya perquè serà anul·lada pel Tribunal de Drets Humans''

Rebutja un nou Estatut perquè "forma part del passat i no és una solució"

Redacció | El líder de JxCat, Jordi Sànchez, ha avisat que "una condemna serà una vergonya per a Espanya perquè serà anul·lada pel Tribunal de Drets Humans''. "Nosaltres estarem a la banqueta però l'Estat també", ha advertit Sànchez en una entrevista a El País des de la presó de LLedoners.

Sànchez es troba en presó preventiva des del 16 d'octubre del 2016 acusat d'un delicte de rebel·lió però creu que no estarà "tants" anys empresonat "perquè recorrerem al Tribunal Europeu de Drets Humans".

"Llarena ha intervingut en la vida política fins al final per impedir que tornéssim a la vida parlamentària. No em va deixar anar a la investidura per por al fet que jo fos elegit. Espero sentit comú i que el judici se segueixi a tot Europa", ha dit tot afegint que "no espera l'indult sinó justícia".

Rebutja un nou Estatut: "Forma part del passat i no és una solució"

D'altra banda, el líder de JxCat al Parlament ha rebutjat aquest diumenge la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, que els catalans votin un nou Estatut. "El de l'Estatut no té sentit, forma part del passat i no és una solució", ha criticat.

En aquest sentit, ha sostingut que part de la societat catalana creu que s'ha guanyat el dret a l'autodeterminació i que "l'Espanya autonòmica té un sostre de vidre, no dona més de si".

"Què pot tenir de diferent un Estatut respecte al del 2006? La seva proposta de reforma constitucional és poc raonable. I a més: I si surt el no? Jo votaria no, per exemple. El conflicte seguiria bloquejat", ha sentenciat.



No tornaria a pujar-se sobre el cotxe de la Guàrdia Civil

Preguntat per si es penedeix d'alguna cosa, després de nou mesos de presó, ha assegurat que no tornaria a pujar-se al cotxe de la Guàrdia Civil, com va fer en la concentració del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia: "Els regalem un relat", ha lamentat.

Sobre si tingués l'oportunitat de marxar a l'exili, Sànchez és contundent: "No vaig fugir ni fugiré. Quan vaig anar a declarar a l'Audiència Nacional el 16 d'octubre tenia molt clar que entraria a la presó i no me'n vaig escapolir", ha explicat.

Per últim, ha reflexionat sobre el significat de l'1-O i ha afirmat que és un "ferm defensor". "Ha tingut costos personals durs però sense ell no hauríem arribat al fet que es reconegui el conflicte. L'1-O és un mandat polític i moral molt gran però no legal", ha sentenciat.

