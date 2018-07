L'emotiu missatge de Turull a la seva dona el dia que celebren el seu 23 aniversari

Avui fa 23 anys que vam començar junts un camí. Un camí que ens ha donat dos tresors: la Laura i la Marta. Avui et torno a dir Sí més fort i més convençut. No estarem junts però ens sentirem més junts. La teva fortalesa m'admira i em manté fort. T'estimo Blanca!! pic.twitter.com/k7zoBYwYFj

"No estarem junts però ens sentirem més junts. La teva fortalesa m'admira i em manté fort. T'estimo Blanca!", li ha fet saber a través de les xarxes socials.

En aquest dia especial, Turull ha volgut enviar-li un missatge a la seva dona: "Avui et torno a dir Sí més fort i més convençut", diu el conseller que fa 135 nits que és a la presó.

