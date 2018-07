Picabaralla a Twitter entre Empar Moliner i Cs per la visita d'Arrimadas a Tortosa

Última actualització Diumenge, 22 de juliol de 2018 18:30 h

Dirigents de la formació taronja s'empipen amb l'escriptora per un tuit on retreu que Arrimadas visita pobles de Catalunya per "fer-se la foto"

Redacció | Xoc a les xarxes entre l'escriptora Empar Moliner i diputats de la formació taronja per la visita d'Arrimadas a les Festes del Renaixement de Tortosa. La líder de Cs a Catalunya va visitar aquest dissabte la ciutat on va passar totalment desapercebuda.

Moliner ha retret a la líder de Cs a Catalunya en una piulada a Twitter que visiti pobles del país per "fer-se la foto".

"Sé que no està còmoda fent aquest número pels pobles. Però anar a buscar la foto a una festa popular és passar-se. Molta gent hi va amb els nens i no és dia de polítics cridant. Vagi només als llocs que està disposada a estimar. No som una reserva", ha reblat l'escriptora, tot insinuant que el que busca és confrontació.

El missatge de Moliner ha generat malestar entre les files taronges i diversos dirigents del partit no han dubtat en respondre. La diputada Sonia Sierra, ha acusat Moliner de generar odi i li ha recordat que Arrimadas "va guanyar les eleccions a Catalunya". Una afirmació que l'escriptora ha rebatut: "Seria fantàstic que anés a Tortosa a estimar i entendre la ciutat, no a muntar enrenou", ha dit Moliner, en clara referència a la provocació d'Arrimadas durant la seva visita a Canet fa unes setmanes.

Es la Festa del Renaixement a Tortosa

@InesArrimadas no sólo ganó las elecciones, sino que es la Jefa de la Oposición

La gente, más de un 1.100.00 catalanes, quieren a Inés y quieren verla Presidenta pic.twitter.com/LoIqEwBwsP — Sonia Reina Sánchez (@ReinaSonia) 21 de juliol de 2018

Per la seva part, el també diputat Juan Carlos Girauta i el dirigent Jordi Cañas han contestat el missatge de Moliner dient que aniran on vulguin perquè "estan a casa".



Empar: vamos e iremos adonde nos dé la gana. Estamos en casa. ¿Lo pillas? https://t.co/dHD4GQZ6J6 — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 21 de julio de 2018



Per la seva part, el també diputat Juan Carlos Girauta i el dirigent Jordi Cañas han contestat el missatge de Moliner dient que aniran on vulguin perquè "estan a casa".

