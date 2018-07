Domènech aposta per passar a l'''ofensiva'' davant un Govern ''sense orientació política'' i un ''bloc del 155 trencat''

Domènech ha assegurat que el Govern de Quim Torra "no sap de què va la legislatura" i que les "contradiccions internes" entre JxCat i ERC "ja no són només lluites de poder", sinó també diferències sobre "estratègies de com orientar el país".

D'altra banda, el líder de CatECP ha dit que el "bloc del 155" està "trencat" perquè Ciutadans, que abans "sostenia" el govern de Mariano Rajoy, ara està "aïllat" tant dels socialistes com dels populars.

Les eleccions municipals, un "immens objectiu"

En aquest context, Domènech ha dit que CatECP ha de ser "capaç" d'aportar "claredat" i "propostes" i s'ha fixat les pròximes eleccions municipals com a gran "objectiu".

Domènech ha dit que allà on el partit té "un lideratge més clar" és en els municipis i ha reiterat que on han governat hi ha hagut "grans canvis per a la ciutadania".



Única alternativa al PP que no passa per Cs

Domènech ha remarcat que el canvi al govern de l'Estat ha descol·locat tant els partits independentistes com els constitucionalistes. "Fer fora el PP implica un canvi d'escenari que cap actor, ni a Catalunya ni a Espanya, havia previst", ha dit.





El líder de CatECP ha afirmat que han estat l'"únic espai polític" que ha defensat des de la seva arribada al Congrés dels Diputats que "hi havia una alternativa al PP que no passava per Ciutadans".

Casado i Rivera, una "guerra de clons"

D'altra banda, després que Pablo Casado hagi estat elegit nou president del PP, Domènech ha dit que la "dreta espanyola ha començat la guerra de clons" perquè el nou president del PP i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, tindran una "guerra interessantíssima per veure qui s'assembla més a ell mateix".

En referència a l'afirmació de Casado en la qual parlava de "conquerir" Catalunya, Domènech l'ha replicat que "ja hi ha hagut molta gent" en el passat que "ha pretès conquerir-la".