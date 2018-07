L'Acampada Jove 2018 acull més de 31.000 joves

El director del festival, Pau Morales, ha valorat aquesta edició de l'Acampada Jove molt positivament i ha afirmat que "el festival es consolida amb una aposta per la música feta a casa nostra i amb contingut social". "La combinació de festa i lluita, ADN de l'Acampada, enguany ha estat més present que mai", ha afegit el director. En aquest sentit, Morales ha destacat l'homenatge que s'ha fet als presos polítics i exiliats en el transcurs del festival, des de la decoració, fins a les xerrades i concerts.La darrera jornada de l'Acampada Jove ha començat amb l'actuació la cantautora Gemma Humet a l'espai República, el nou escenari del festival. L'han seguit, al vespre, Assekes i Koers que s'estrenaven al festival.Els concerts de l'espai independència han començat amb VadeBo i el seu darrer treball "La Por". A continuació, la lluita feminista ha omplert l'escenari de la mà de Roba Estesa, que ha presentat el seu nou disc "Desglaç". El grup italià, Talco, ha protagonitzat el concert més multitudinari de la nit amb el seu retorn a l'Acampada. Tot seguit, la festa tribal de Doctor Prats ha fet embogir al públic. I Buhos amb un directe enèrgic i carregat de discurs polític i social han estat els encarregats de tancar l'escenari principal. La nit ha acabat Dj Send0 a la Carpa Tio Canya.Durant aquests tres dies també s'ha celebrat a Montblanc el concurs de grups novells que organitza l'Acampada Jove. Enguany, els guanyadors han estat els finalistes del Maresme, Andana. El Reagge i Ska dels mataronins ha captivat jurat i públic en la tretzena edició del concurs Música Jove.L'Acampada Jove, el festival político-musical organitzat per les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'Associació Cultural Acampada Jove, ha celebrat la seva vint-i-tresena edició, la desena a Montblanc. Anteriorment, l'Acampada havia tingut lloc a Sant Celoni (2005 – 2008) i Arbúcies (1996 – 2004).

