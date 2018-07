[Vídeo] Un cotxe envesteix brutalment les creus grogues plantades a la plaça Major de Vic

Un cotxe envesteix les creus plantades per la llibertat dels presos polítics a Vic

Aquest dissabte, un grup de voluntaris va plantar 2.500 creus grogues a la plaça Major de Vic. Les havien de recollir aquest diumenge i havien de servir per recaptar fons per als presos polítics i exiliats.

Cotxe entra en la plaça major de Vic a tota velocitat. Mostres intolerància davant la protesta ciutadana pic.twitter.com/vTjie4MmFI — Gemma Rial (@GemmaRial) 22 de juliol de 2018

Denunciem enèrgicament aquest atemptat contra la llibertat d'expressió a #Vic. No caiguem en les seves provocacions. Seguirem reclamant la nostra coaccionada llibertat d'expressió #UsVolemACasaILliures pic.twitter.com/Tt2I8cV1Vm — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 22 de juliol de 2018





Però aquest diumenge al migdia un cotxe ha entrat a la plaça, on hi havia desenes de persones, i ha començat a esfondrar les creus fins que ha abandonat la plaça. Les persones que estaven allà presents ho han denunciat amb indignació a través de les xarxes.L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha condemnat l'acció i ha demanat "no caure en provocacions".