Torra anima a sumar-se a la Crida per ''organitzar-se'': ''Només si ho fem junts ens en sortirem''

Per això ha apel·lat a l'esperit de l'1-O i del 9-N, que "ha de guiar d'ara en el futur". Des d'un escenari d'unitat, ha reblat.

És en aquest punt del discurs que ha reivindicat el paper de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i de la resta de dirigents que són a la presó i a l'estranger. "No podem prescindir ni d'un dels lideratges transversals, ens necessitarem a tots als moments que vindran", ha sentenciat.

En aquest context, Torra ha reivindicat també els "lideratges transversals". "No en podem prescindir", ha assegurat de cara a un "altre moment" futur.

"Vindran un moment que ens caldrà el sacrifici de tots, i l'organització, i la cooperació i la unitat de tots", ha assegurat. "Perquè no només si ho fem junts, ens en sortirem; només junts som més forts".

