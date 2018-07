Ábalos descarrega tot el seu odi contra Puigdemont

Última actualització Diumenge, 22 de juliol de 2018 20:00 h

El ministre el compara amb un ''caudillo'' i el responsabilitza de ''trencar el PDeCAT''

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparat aquest diumenge a Burjassot, València, Carles Puigdemont amb un "caudillo" i l'ha responsabilitzat de "carregar-se" el PDeCAT, "l'única possibilitat que apostava pel diàleg".

Segons Ábalos, Puigdemont s'ha "inventat" un "moviment" per forçar la negociació entre el Govern central i la Generalitat, però a canvi "es carrega un altre partit a Catalunya", ha dit.



"No sé quants porta carregats ja", afegeix Ábalos, que diu que amb això "trenca l'única possibilitat que apostava pel diàleg". "Puigdemont no té més que una agenda personal, que és la de resoldre la seva fugida, impedir que qualsevol procés avanci sense ell", ha reblat.



En aquest moment és quan ha preguntat als militants durant un acte a Burjassot, que si no s'han "adonat" que darrere de cada "moviment" sempre hi ha un "caudillo".

El ministre ha assenyalat que als independentistes "els venia molt bé l'immobilisme de la dreta", la qual cosa ha provocat que aquesta hagi "fabricat més independentistes dels necessaris".

No obstant això, apunta que ara, amb els socialistes apostant pel diàleg, a Catalunya "cada cop es queden més orfes de la reivindicació catalanista".



En aquest sentit, ha cridat a ser "prudents" i "responsables" per crear una sortida a la situació. Per això, ha fet una crida a ERC perquè sigui el partit que reprengui i defensi el diàleg que, per Ábalos, és part de la solució.

Notícies relacionades