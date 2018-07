Portades: La premsa es fixa amb el canvi de rumb del PDeCAT

23 de juliol de 2018, 09.32 h



Això rai, si PDeCAT se'n va a fer punyetes, sempre ens quedarà Junts per Catalunya, o Crida per la República, o simplement Convergència Democràtica de Catalunya, i si tots aquests acabessin malament, NO ENS COSTARÀ GAIRE INVENTAR UN ALTRE NOM PER LA DRETA DE CATALUNYA.



Proposo: Agrupem-nos per la Llibertat , o també: Catalunya Eterna , o Som i Serem (ai, no, que les sigles són SS) o Gent Catalana, o Moviment per Catalunya , etc