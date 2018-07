Localitzat i citat a declarar l'agressor de Vic

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 09:30 h

L'alcaldessa agraeix la informació que han aportat els testimonis i diu que durant aquest dilluns es donaran a conèixer més detalls

Redacció | L'autor de l'atac d'aquest diumenge contra les més de 2.500 creus grogues que hi havia plantades a la Plaça Major de Vic en defensa dels presos polítics i exiliats ja ha estat localitzat.

Imatge del cotxe que ha envestit part de les creus grogues a la plaça Major de Vic, el 22 de juliol del 2018 © ACN Comparteix Tweet

El presumpte autor dels fets d’avui a la plaça Major de #Vic ha estat localitzat i citat a declarar. Gràcies a @vic_gurbana i tothom qui ens ha facilitat informació i donat mostres de suport. Demà se’n donaran més detalls — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 22 de juliol de 2018



Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va condemanar aquest diumenge els fet i ha anunciat que el Govern prendrà mesures contra l'agressor de Vic.



"Anirem fins al final" en l'exigència de responsabilitats i vetllarà perquè es prenguin les "mesures necessàries", ha dit Torra a Twitter.



La Guàrdia Urbana de Vic ha citat a declarar el presumpte autor que va envestir brutalment amb un cotxe les creus grogues posant en risc la seguretat de les persones presents.Aquest mateix diumenge, l'home va ser localitzat per la Guàrdia Urbana i se li va lliurar la citació per presentar-se a declarar.A través de les xarxes socials, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va condemnar els fets i va agrair a la informació que van aportar alguns dels testimonis dels fets que han servit per poder localitzar el presumpte autor.Aquest dilluns es donaran més detalls dels fets.