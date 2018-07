El gir de Bonvehí: ''Si ets del PDeCAT has de ser de la Crida''

23 de juliol de 2018, 13.09 h



Si ets del PDeCAT pots ser de la Crida, si ets de la Crida pots ser del PDeCAT, si ets del PDeCAT has de ser de la crida, si ets de la Crida has de ser del PDeCAT, si no ets del PDeCAT no siguis de la Crida, si no ets de la Crida no siguis del PDeCAT, i si no ets ni de la Crida ni del PDeCAT no pots ser ni del PDeCAT ni de la Crida.



I si vols ser de la CRIDA, CRIDA fort i seras de la Crida.



HO HEU ENTÈS, PALLUSSOS, QUE SEMBLA ESTRANY QUE ENCARA NO HO ENTENGUEU !