Casado reunirà el Comitè Nacional del PP dijous a Barcelona perquè vol ''estar present a Catalunya''

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 10:30 h

El nou líder del PP es marca la crisi catalana com a prioritat

11 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El president del PP, Pablo Casado,ha anunciat aquest dilluns que els seus primers plans en el nou càrrec seran reunir-se amb el seu antecessor, Mariano Rajoy, trobar-se dimecres amb Soraya Sánez de Santamaría i convocar dijous el primer Comitè Executiu Nacional del seu mandat a Barcelona.

En aquest primer Comitè Nacional, Casado anunciarà els membres de la seva direcció i es farà a Barcelona perquè, segons Casado, "vol deixar clar que el seu partit serà present a Catalunya".

Ho ha dit en una entrevista aquest dilluns a la cadena Cope, on ha assenyalat que la crisi política serà "prioritària" en el nou PP. Per això, ha volgut enviar "un missatge inequívoc" tot destacant que el PP batallarà "a favor del Constitucionalisme i les llibertats públiques a Catalunya".

Dos dies després de la seva elecció, Casado ha afirmat que volen "plantar cara a l'independentisme" i ha criticat el paper de Carles Puigdemont en l'assemblea del PDeCAT d'aquest cap de setmana per escollir nova direcció.

D'altra banda, ha assenyalat que assumeix el seu càrrec amb la intenció de "reil·lusionar als votants del PP", després d'un mes en què el seu partit ha estat, en la seva opinió, "en funcions". "No hi ha temps per perdre", ha manifestat.

Casado es reunirà previsiblement dimecres amb Sáenz de Santamaría, per abordar la integració del seu equip en la direcció, tal com va garantir durant el congrés d'aquest cap de setmana. De fet, encara no ha anunciat qui serà el seu secretari o secretària general, i avisa que no ho farà fins a parlar amb l'exvicepresidenta del govern espanyol.

Notícies relacionades