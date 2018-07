Pren embranzida la campanya dels psicòlegs de Catalunya per reivindicar el seu compromís amb l'1-O

Segons el diari citat, el col·lectiu presentarà una carta al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya el pròxim dilluns per anunciar el rebuig de la quota del Consejo i demanar la memòria de 2017 per esclarir despeses i conèixer els acords entre les institucions implicades.

Per això, més de 100 persones ja han retornat el rebut, "impulsant una acció de desobediència que considerem necessària per fer pressió". S'arrisquen, però, a què els obrin un expedient disciplinari o que els donin de baixa del Col·legi de Psicòlegs.

"Considerem que el COPC, com a institució catalana, ha de ser sobirana respecte del Consejo", diu un dels impulsors de la campanya a través de Twitter. I és que el Consejo no s'ha posicionat sobre les càrregues policials de l'1-O ni tampoc sobre l'aplicació del 155.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal