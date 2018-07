Nogueras adverteix a Sánchez que ara serà més difícil tenir el suport del PDeCAT

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 11:00 h

Bonvehí insta ERC a tenir "la mateixa actitud" que el Partit Demòcrata i participar en la Crida de Puigdemont

Redacció | Primer avís de la nova direcció del Partit Demòcrata al president espanyol. La flamant vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha avisat que a partir d'ara Pedro Sánchez tindrà més difícil comptar amb el suport de la formació nacionalista. Així ho ha expressat la diputada al Congrés en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dilluns al matí, al costat del president del partit, David Bonvehí, després de l'assemblea d'aquest cap de setmana.

Nogueras ha argumentat que el PDeCAT ara es coordinarà i s'ordenarà, també a l'hora de prendre decisions a Madrid. Els vots del Partit Demòcrata van ser determinants perquè s'aprovés la moció de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy. D'altra banda, Bonvehí ha instat ERC a tenir "la mateixa actitud" que el PDeCAT i participar en la Crida Nacional que promouen Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra.



Nogueras ha fet autocrítica sobre la coordinació de les decisions preses fins ara a Madrid. Cal recordar que l'excoordinadora general i exlíder del PDeCAT, Marta Pascal, va apostar per votar a favor de la moció de censura de Sánchez contra Rajoy, mentre JxCat -i l'entorn de Puigdemont- renegaven d'aquest suport. Nogueras, afí a Puigdemont, ha destacat en l'entrevista d'aquest matí que Sánchez tindrà més difícil ara comptar amb el suport del PDeCAT: "No perquè haguem de fer coses diferents, sinó perquè ara estem ordenats, i ens feia falta", ha argumentat.



Al seu torn, Bonvehí ha assegurat que la Crida Nacional no és cap "OPA hostil" a Esquerra, sinó la continuació de les fórmules emprades per unir part de l'independentisme -com JxSí o JxCat-, tal com ha opinat. "Si la Crida pot ser un instrument per anar units ho celebrarem", ha apuntat el president del PDeCAT. En aquest sentit, ha demanat a "la gent d'ERC" que faci com el Partit Demòcrata aquest cap de setmana, i que els seus associats també participin en el nou espai polític que lidera Puigdemont, amb l'objectiu d'oferir a la ciutadania "instruments" que permetin unir l'independentisme. "La gent demana que els partits no tinguin por de participar a les crides a la transversalitat", ha constatat Bonvehí.

El nou president de la formació nacionalista ha asseverat que quan la Crida ja hagi decidit "què ha de ser" el Partit Demòcrata "ja decidirà com queda com a partit". Bonvehí ha justificat que el PDeCAT no pot decidir què serà la Crida, perquè "la Crida no és el PDeCAT i no hi té res a veure". Segons ha defensat, el nou moviment de Puigdemont va molt més enllà i, un cop s'acabi de definir com ha de ser -si un partit, un espai polític o una coalició-, el PDeCAT també en concretarà el seu suport. "El Partit Demòcrata té la voluntat de continuar viu en els propers mesos, i potser anys (dependrà dels associats), i de continuar fent política", ha conclòs.

