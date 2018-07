Un espanyolista insulta i amenaça Laura Rosel per fer la seva feina

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 11:30 h

Ho ha denunciat la periodista a través de Twitter

Redacció | La periodista del programa FAQS de TV3, Laura Rosell, ha denunciat aquest dilluns al matí a través del seu compte de Twitter que ha rebut insults i amenaces a través d'Instagram per part d'un usuari espanyolista.

La periodista ha adjuntat dues captures de pantalla on es llegeixen els missatges amenaçadors. L'usuari li diu que "com a periodista no val ni una pesseta i com a dona menys", que és "menyspreable" i que "fa fàstic".





Hem arribat a aquest punt. Amenaces i insults per fer la meva feina. pic.twitter.com/LZi2Us92o7 — laura_rosel (@laura_rosel) 23 de juliol de 2018 "Només volia expressar el meu absolut rebuig a tot el que fas" i "Si et veig, t'escopiré a la cara", prossegueix l'espanyolista. Rosel ha lamentat que l'insultin "per fer la meva feina". "Hem arribat a aquest punt", ha reblat.

