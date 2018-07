Batet espera que els canvis al PDeCAT no interfereixin en el diàleg entre el Gobierno i Catalunya

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 12:30 h

Insisteix que el Govern central no pot influir en el judici contra els presos sobiranistes

Redacció | La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha confiat aquest dilluns que el diàleg entre l'Estat i la Generalitat es mantindrà malgrat els canvis que hi ha hagut a la direcció del PDeCAT aquest cap de setmana.

"Jo el que espero és que això --els canvis al PDeCAT-- no afectin especialment aquest procés de diàleg ni tampoc al Govern de la Generalitat", ha exposat en una entrevista de TV3.

Batet ha reivindicat que el Govern central ha abonat una via de diàleg que va estar "set anys tancada" mentre va governar el PP, i ha esperat que pugui mantenir-se a través de les properes reunions Generalitat-Estat que ja s'han anunciat.

"Podem mantenir aquestes reunions, podem convocar una comissió bilateral, podem mantenir una interlocució fluïda amb els membres del Govern de la Generalitat", ha exposat la ministra, que ha reivindicat la via política per solucionar el conflicte a Catalunya.

Batet ha argumentat que la via unilateral defensada per l'independentisme "no ha suposat res bo per la societat catalana", per aquest motiu ha advocat per tornar a la normalitat institucional i a fer feina dins del marc legal, quelcom que veu imprescindible.

La reunió amb Maragall



Aquest dilluns a la tarda es reunirà a Madrid amb el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Ernest Maragall, i ha confiat que la trobada serveixi per preparar la reunió bilateral Estat-Generalitat.

Malgrat que el soberanisme reclama al Govern espanyol que doni instruccions a la Fiscalia General de l'Estat per retirar els delictes que imputa els presos sobiranistes, Batet ha insistit que "la via judicial escapa de les competències" de l'Executiu de Pedro Sánchez.

També ha contraposat el projecte que té Pablo Casado per Catalunya amb el que té el Govern central: "Pablo Casado parla de reconquerir Catalunya. Nosaltres preferim parlar de seduir i de presentar propostes polítiques per generar amplis consensos i nous acords".

