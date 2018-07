Albiol veu ''comprensible'' l'atac contra les creus grogues a Vic

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 14:00 h

El líder del PP català diu que no ho comparteix però pot "arribar a entendre-ho"

Redacció | "No ho comparteixo però sí que puc entendre que la gent estigui farta". Així ha valorat aquest dilluns el líder del PP català, Xavier García Albiol, l'atac a la Plaça Major de Vic d'aquest diumenge, quan un cotxe va envestir brutalment les creus grogues que hi havien plantades, posant en risc la seguretat de les persones allà presents.

En roda de premsa, Albiol ha sostingut que és "comprensible" l'incident a Vic perquè "puc entendre que la gent estigui farta", tot i que ha matisat que no ho comparteix.

En aquest sentit, Albiol ha criticat que plantar creus grogues en espais públics és "una coacció a la resta de ciutadans" que no són independentistes i per aquest motiu entén que algú pugui enfadar-se i reaccionar com el conductor del cotxe.

Així, ha acusat l'independentisme de provocar aquest tipus de reaccions: "Estan aconseguint amb campanyes com aquesta que una part de la població exploti anímicament. I quan algú explota anímicament es poden viure situacions com les que es van viure ahir", ha reblat.

L'agressor tindria problemes psicològics

L'agressor de Vic podria tenir problemes psicològics. Així ho ha manifestat l'alcaldessa de la ciutat, Anna Erra, aquest dilluns al matí als Matins de TV3, on ha explicat que és una persona "que psicològicament no té totes les condicions que hauria de tenir, no estava en totes les seves facultats".

D'aquesta manera, ha assegurat que es tracta d'"un cas excepcional, espontani i aïllat", i que segons sembla, "no hi ha cap moviment darrere".

D'altra banda, ha anunciat que l'Ajuntament de Vic es personarà com a acusació popular i l'acusarà de "conducció temerària, danys materials i delicte d'odi".

Aquest diumenge la Guàrdia Urbana ha identificat i citat a declarar el presumpte autor.

