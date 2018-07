El PSOE, obligat a trencar el silenci sobre les presumptes irregularitats de Juan Carlos I

Segons informa Público, ara el PSOE s'excusa que primer ha d'escoltar la compareixença a porta tancada del director del CNI d'aquest dijous i després, estudiarà les altres iniciatives. El diari citat també apunta que els socialistes podrien proposar noves vies per resoldre l'atzucac sense "mullar-se".

De fet, la setmana passada, el PP i el PSOE van unir les seves forces en l'òrgan de govern de la Cambra per frenar l'intent de la formació lila perquè la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, comparegués per explicar si pensava obrir una investigació sobre les possibles irregularitats fiscals de Juan Carlos I.

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va llançar la idea d'aquesta investigació parlamentària fa dues setmanes en un esmorzar informatiu i després van ser el diputat de Podemos, Rafael Mayoral, i el d'En Comú, Joan Mena, els que van convidar la resta de grups a sumar-se a la iniciativa perquè sorgís amb tot el suport possible. El dilema del PSOE

En unes converses gravades pel comissari José Manuel Villarejo, en presó preventiva per delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals, Corinna revelava que Juan Carlos I tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions.

