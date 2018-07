Les conseqüències del 155 afecten encara al desplegament de la Llei de Transparència

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 15:30 h

Ho diu Rafael Ribó, Síndic de Greuges, que destaca un cert "alentiment"

Redacció| El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha lamentat aquest dilluns que, tot i que s'ha avançat en el compliment de la Llei de Transparència en aspectes concrets, la percepció general és d'un cert "alentiment" en el seu desplegament. Ribó ha reconegut que l'any 2017 ha estat marcat per l'excepcional situació institucional viscuda a Catalunya (amb l'aplicació del 155 per part del Gobierno), que també ha afectat l'aplicació de la Llei de transparència, sobretot en l'àmbit de la Generalitat, i ha endarrerit iniciatives que requerien impuls polític, com el desplegament del reglament de la llei.

Després de lliurar el tercer 'Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern' al president del Parlament, Roger Torrent, el Síndic ha opinat que cal augmentar l'esforç per difondre el dret d'accés per mitjà d’una actuació conjunta de totes les administracions (tenint en compte que les obligacions són les mateixes per a totes encara que les capacitats i els recursos no ho siguin) i que pugui tenir un impacte substancial en el conjunt de la població. "La ciutadania ha de saber que té dret a demanar la informació que tenen les administracions, i aquest és un dret bàsic per avançar cap un model més participatiu", assegura l'informe, de més de 60 pàgines.

En publicitat també s'ha avançat, ja que hi ha més continguts i la Generalitat, malgrat algunes excepcions i la intervenció per part del govern espanyol, també ha avançat, perquè publica tota la informació prevista a la llei. La qualitat de la informació també ha millorat perquè les administracions comencen a entendre el dret d'accés i el marc legal al quan s'han d'acollir.

També cal dotar la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) dels recursos necessaris per exercir la seva funció. L'òrgan de garantia és una peça bàsica en la configuració del dret d'accés, tant per resoldre les reclamacions com per fixar pautes i criteris d'aplicació. "I no és admissible la situació actual, amb un nombre de membres inferior al previst com a mínim en la Llei i sense els recursos adequats per exercir de forma plena totes les seves funcions", afirma el document del Síndic.



També destaca que la informació que es publica als portals ha de ser entenedora per a tots els ciutadans i que cal revisar el règim sancionador de la llei, perquè "tal com ha estat concebut, difícilment podrà funcionar com a garantia del compliment de la llei i, passats tres anys de la vigència, és oportú revisar-lo".