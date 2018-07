Fachin desmunta magistralment l'atac de Lluís Rabell contra TV3

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 16:00 h

L'exdiputat de 'Catalunya Sí que es Pot' carrega a Twitter contra la televisió pública catalana

Redacció| L'exdiputat de 'Catalunya Sí que es Pot' Lluís Rabell ha carregat públicament contra TV3, en resposta a Beatriz Silva -diputada independent adscrita al PSC-, que es va referir a l'entrevista al cantautor Lluís Llach al FAQS de dissabte dient que "costa d'entendre que una televisió pública jugui el paper d'assenyalar dues persones assumint a més les tesis d'un entrevistat". Segons Rabell, això passa "perquè TV3 funciona com una maquinària d'agitació i propaganda al servei del Govern".

A més, l'exdiputat ha titllat la cadena pública catalana de ser "el contrari d'un servei públic amb criteris professionals, veraç, neutral, rigorós i equilibrat". "Falta periodisme i sobra fervor patriòtic ben retribuït", ha sentenciat.



Unes declaracions a les quals ha respost (via Twitter) el líder de Som Alternativa, Albano Dante Fachin. Tot i que ha reconegut que "TV3 ha de millorar", també li ha retret que "després del numeret d'ensenyar el vot, en Coscu es va passar un mes anant a La Sexta, T5, Antena 3, La Ser, La Vanguardia, El País, etc", en referència al dia en que es va proclamar la República Catalana al Parlament de Catalunya. "Els que no vam ensenyar el vot no vam ser cridats enlloc. L'Ibex us va fer un monument", ha afegit.