[Vídeo] Així de marrans deixen els carrers les autoanomenades ''brigadas de limpieza'' de l'Estat Hispànic

23 de juliol de 2018, 17.05 h

Normalment, els porcs, es manifesten com són. Porcs que, per ser-ho, no restaren a les voreres dels camins, juntament amb les persones de bé. Cal comprendre que no tots poden ser catalans de soca-rel. Que l'hàbit no fa el monjo. Néixer o emigrar a la República Catalana no els converteix en catalans. Cap català ben nascut pot estar d'acord en el fet que l'ocupant tinga compatriotes presoners polítics