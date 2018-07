Un periodista de l'ABC anima que ''desenes de cotxes imitin'' l'atacant de Vic

El escándalo no es que un coche demuestre el hartazgo de todo español honrado ante la miserable propaganda de los golpistas. El escándalo es que se permita en la plaza de Vic ese insulto masivo sin que decenas de coches imiten a este. https://t.co/RiK21LFhcN

No me lo esperaba pic.twitter.com/RkiNumtsHd — Bernat Castro (@Berlustinho) 22 de juliol de 2018



Secretario de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil-Profesional Juan Ramón Manzanares Pastor pic.twitter.com/cDnsk0hL3G — Bernat Castro (@Berlustinho) 22 de juliol de 2018

També hi ha hagut reaccions similars per part de l'àmbit policíac a l'Estat. Des d'un compte de Twitter que (tot i que no és oficial del cos) representa molts agents de la Guàrdia Civil, van celebrar l'atac i el Secretari de la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil-Professional Juan Ramón Manzanares Pastor va recomanar haver-lo fet amb una "excavadora o una llevaneus".