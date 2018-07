El nacionalisme espanyol ensenya les urpes a Kilian Jornet

Allò sorprenent arriba en les respostes, on han volgut dir la seva usuaris de diversos països: França, Alemanya i Espanya. Els dos primers han entès que Jornet publiqués en anglès i li han respost en el mateix idioma parlant sobre la polèmica.Només un usuari li ha exigit que tuités en la seva llengua, l'espanyol, oblidant que (en tot cas) la llengua materna de Jornet és el català. Una nova demostració del supremacisme lingüístic que pretén imposar l'Estat espanyol.

