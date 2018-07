Sánchez promet a Susana Díaz 500 milions ''immediats'' per a Andalusia

No hi ha cap vot

Amb aquesta oferta, Sánchez també ha reconegut que -durant els dos anys que queden de legislatura- no podrà dur a terme cap reforma del projecte de finançament autonòmic; tot i que ell mateix ho exigia quan a era a l'oposició.

Díaz, al seu torn, ha titllat el compromís de Sánchez com "l'oxigen" necessari, tot i que ha afirmat que la seva comunitat -"infrafinançada", segons ella- necessitaria uns 4.000 milions d'euros per cobrir les seves necessitats. El Gobierno també li ha promès a la presidenta andalusa que els Pressupostos Generals de l'Estat del 2019 inclouran un pla de xoc especial per a la creació d'ocupació.