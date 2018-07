El president de la RFEF, investigat per corrupció poques setmanes després de la seva topada amb Florentino

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 05:00 h

Investiguen si Luis Rubiales va pagar la reforma de casa seva amb diners dels futbolistes internacionals

Redacció | Poques setmanes després de la topada entre el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ​​Luis Rubiales, i el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, després que aquest últim anunciés el fitxatge del seleccionador de La Roja pel club blanc, i un cop ja ha finalitzat el Mundial de Rússia, el jutjat d'instrucció número 6 de València ha obert diligències d'investigació per aclarir si Rubiales va pagar part de la reforma de casa seva amb diners de l'Associación de Futbolistas Españoles, quan presidia aquest col·lectiu en 2015.

L'ombra de Florentino darrere les filtracions?

L'atzar (o no) ha volgut que poques setmanes després de la topada entre Rubiales i Florentino s'hagi destapat un presumpte cas de corrupció de l'actual president de la RFEF. Segons la denúncia, presentada per Miguel Ángel Galán, president del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Futbol, ​​Luis Rubiales es va endeutar amb més de 120.000 euros amb l'arquitecta que va reformar la seva casa, Yasmina Eid-Mached. Sempre segons el text, Rubiales va adjudicar el projecte de la Casa del Futbolista a la mateixa arquitecta i li va comunicar que si volia cobrar el seu deute personal, hauria de fer-ho amb part dels diners que anaven a pagar-li des de l'associació pel projecte dels jugadors.

Segons la denúncia recollida per Cadena SER , el delicte es va arribar a consumar perquè l'arquitecta va cobrar una primera factura per la Casa del Futbolista de 28.593,50 euros, dels quals un 40% havien de ser destinats a pagar l'obra privada de Rubiales, segons li va comentar amb posterioritat el president de la federació.

Una agressió per a recuperar els diners

L'arquitecta afirma que es va negar a participar en l'engany i que més tard, quan Luis Rubiales va presentar-se com a candidat a presidir la Reial Federació de Futbol, ​​la va agredir perquè ella es va negar a tornar-li els diners. Segons el document, Rubiales va voler recuperar els diners perquè l'afer el podia perjudicar per accedir a la presidència.

Fonamentalment, el denunciant aporta com a proves la gravació de converses mantingudes amb l'arquitecta.

Rubiales nega l'ús de diners de l'AFE per a fins privats

L'entorn de Rubiales nega que hi hagi emprat diners de l'AFE per a fins privats i que l'arquitecta va actuar moguda per la venjança, perquè finalment no li va ser adjudicada l'obra de la Casa del Futbolista, sinó tan sols l'estudi del projecte.

