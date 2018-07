Així encoratja a resistir als presos polítics un tren que passa cada matí per Lledoners

Explicava Xavier Sala-i-Martín que Catalunya i els catalans "estem fent sal", fent una analogia amb la lluita de Gandi a l'Índia i que va acabar amb l'assoliment de la independència. Doncs justament, cada matí a les vuit, un tren carregat de sal provinent de Súria saluda amb el clàxon els presos per a donar-los escalf, per mostrar-los el seu suport i per atorgar-los forces perquè resisteixin a presó.

Així ho ha explicat Jordi Sánchez amb un tuit: "Són d'aquestes coses que, encara que petites, et fan sentir bé cada vegada que passen. Moltes gràcies per fer-nos començar el dia amb alegria!".