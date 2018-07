Un conegut monàrquic destapa els orígens de les corrupteles de Juan Carlos I en l'època de Franco

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 19:30 h

Segons Jaime Peñafiel, va començar a cobrar comissió per cada barril de petroli saudita

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| "En 1973 se produce la gran crisis del petróleo. Franco, conocedor de las buenas relaciones que el Príncipe Juan Carlos tiene con las monarquías del Golfo, le pide que hiciera gestiones ante el rey Faisal bin Abdulaziz y el soberano saudí le prometió que a España no le faltaría nunca petróleo. En agradecimiento, Franco autorizó a Don Juan Carlos a recibir una comisión de unos céntimos por cada barril de crudo procedente de Arabia Saudí. Era la primera vez que cobraba una comisión". Amb aquestes paraules ha explicat a 'El Mundo' aquest cap de setmana Jaime Peñafiel, periodista monàrquic que ha seguit molt de prop la vida de Juan Carlos I, els orígens de les corrupteles del rei emèrit. "Este acuerdo, o prebenda, lo respetaron Adolfo Suárez y Felipe González", afegeix.

Aquesta informació arriba després dels escàndols destapats per l'amant de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, entre els quals una suposada comissió de 80 milions d'euros que hauria cobrat el rei emèrit durant el seu regnat de mans de constructores per impulsar l'AVE a la Meca.En el mateix article, Peñafiel parla de la fortuna que ocultaria Juan Carlos I a Suïssa: "Dinero, lo que se dice dinero, en la vida de Don Juan Carlos nunca lo ha habido hasta 1973. ¿De que vivían? De la asignación del Estado como Príncipe heredero de Franco y de los dineros de la dote que Doña Sofía recibió del Gobierno griego cuando se casó. Juan Carlos me dijo ¿Sabes de cuánto dinero dispongo?. La cantidad era tan limitada, tan módica, que vergüenza sentí. Sólo disponían, para todo, absolutamente para todo, de... 70.000 pesetas al mes. ¡Hasta las coca-colas y las llamadas telefónicas que Doña Sofía hacía a Atenas para hablar con sus padres las controlaban!". Queda clar que aquella època (si mai va ser real) l'ha superat la família real espanyola.