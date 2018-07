L'oposició acusa Sánchez d'usar com a excusa la reunió amb Ximo Puig per anar al FIB per la cara

El Gobierno ja ha sortit a defensar-se, dient que la visita al País Valencià s'emmarca dins l'"agenda institucional". Segons ha dit la vicepresidenta de l'executiu de Sáncehz, Carmen Calvo, "va tenir agenda institucional tot el dia i a la nit va ser al Festival Internacional de Benicàssim, com si s'hagués assegut en un teatre". "És a dir, va tenir agenda de cultura a la nit", ha afegit. També ha defensat la seva assistència al FIB el mateix Ximo Puig, que ha agraït el seu supost a "un festival que és un emblema" per al País Valencià.

Tots creuen que el president va calcular la reunió per assistir al concert i critiquen que usés l'avió oficial per anar-hi. I és que la trobada de Sánchez amb polítics valencians (també va reunir-se amb l'alcaldessa de Castelló, la socialista Amparo Marco) només va durar 45 minuts.

