La crueltat de l'Estat espanyol afecta de ple la família de Toni Comín

Última actualització Dilluns, 23 de juliol de 2018 21:40 h

L'Estat espanyol ha obligat al seu germà, Pere Comín, a escollir on morir per poder unir a la família

1 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La deshumanització de la justícia espanyola, la ignomínia de l'Estat espanyol i la crueltat dels seus tentacles ha afectat de ple la família de Toni Comín. Avui 23 de juliol, Pere Comín, germà del conseller exiliat, ha mort per malaltia. Però va decidir que quan arribés el moment estaria lluny de casa seva perquè la seva família pogués estar unida.

Segons ha pogut saber directe!cat, el germà del conseller a l'exili, Pere Comín, tenia molt clar que la seva malaltia posava fi a la seva vida més d'hora que tard i va decidir anar a passar el final dels seus dies fora de la terra que el va acollir i veure crèixer (va nèixer a Màlaga l'any 1965)i, així, que els seus familiars i estimats poguessin estar plegats. Ha mort avui a Lovaina acompanyat dels seus germans i la seva mare. Els preparatius en l'àmbit mèdic fa temps que es van dur a terme després de la decisió d'en Pere.

Si Toni Comín hagués trepitjat sòl català per a poder anar a l'enterrament del seu germà, hauria estat detingut i empresonat immediatament. En Pere, per tant, va decidir emprendre el seu últim camí cap a Bèlgica i la família ha pogut estar reunida per a l'últim adéu.

Històries com aquesta, impactants i commovedores, posen de manifest la malícia de l'Estat espanyol i la necessitat d'implementar la República tan aviat com es pugui.