Portades: Sánchez ho tindrà més difícil a partir d'ara per comptar amb el suport de PDeCAT al Congreso

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 09:00 h

"El masclisme no afluixa" destaca 'El Punt Avui'

Redacció | Les advertències de la nova direcció del PDeCAT al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el possible veto dels pressupostos al Senat per part del PP centren les portades d'aquest dimarts.

'L'Ara' titula que "El PDECat encareix el suport a Sánchez"i 'La Vanguardia' destaca que "Puigdemont avisa Sánchez que li posarà difícil el seu suport".Per la seva banda, 'El Pais' assenyala que "El PP bloqueará el plan presupuestario de Sánchez en el Senado", 'El Mundo que "Casado vetará en el Senado el plan de gasto del Gobierno", 'ABC' opta per "Las prioridades de Casado: Cataluña e integrar al sorayismo" i 'La Razon' obre amb "La "minoría absoluta" de Sánchez se desmorona".Pel que fa 'El Punt Avui' diu que "El masclisme no afluixa" i 'El Periodico' que "El 75% de las agresiones a mujeres no se denuncian".