El PP carrega contra la jutgessa per seguir investigant el màster de Casado

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 09:30 h

La Universitat Rey Juan Carlos no troba els treballs del màster del nou líder del PP

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El dirigent del PP, Javier Maroto, ha retret a la jutgesssa que investiga el cas del màster de Pablo Casado a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) que segueixi apuntant a l'actual president del PP quan aquests és aforat.

Notícies relacionades

Així de taxatiu s'ha manifestat aquest dilluns al vespre Maroto després de conèixer que la Universitat ha informat a la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel que no ha localitzat els quatre treballs de finals de màster que Casado hauria presentat per completar la seva formació."Quin és el motiu pel qual aquesta jutgessa, "tossuda que tossuda", faci preguntes sobre el tema quan no pot expressar opinió ni judici?", s'ha preguntat irònicament Maroto en una entrevista a Onda Cero, tot assenyalant que a "algú li ve de gust enfangar aquest moment".Precisament, aquest dilluns, la jutgessa Rodríguez-Medel ha rebut tota la documentació que acredita que és aforat. Aquesta jutgessa és la mateixa que investiga el cas del màster de l'expresidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, que ahir a la tarda va declarar com a investigada.La jutgessa que investiga el cas va fer constar que a la URJC "no els consta cap document" que certifiqués que Casado els va fer per ser avaluat en 20 crèdits no convalidats ni "rastre documental que evidenciï la seva aportació en el curs acadèmic 2008-2009 com el correu postal o electrònic, segons ha informat eldiario.es.Per aquesta raó, la magistrada ha reclamat a l'exdirector de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde, i la secretària del tribunal del màster, Alícia López de los Mozos, que aportin ells aquesta documentació "en cas que la conservin". Tanmateix, ha demanat a RTVE les declaracions de Casado del passat 10 d'abril parlant sobre aquesta polèmica.La jutgessa ha citat els primers investigats per al proper 3 d'agost. També ha citat diversos testimonis, dels quals no ha transcendit la seva identitat. La jutgessa està recopilant tota la informació a l'espera de decidir si cita com a investigat al mateix Casado.