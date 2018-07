Torra: ''L'1-O i la declaració d'independència són el camí que hem d'acabar''

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 10:00 h

"Junts som més forts. És necessària confiança i esperança"

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit la nit d'aquest dilluns: "El nostre deure és acabar la feina que hem començat: el referèndum de l'1 d'octubre i la declaració política d'independència posterior són aquest camí que hem d'acabar".

A l'entrega de les Creus de Sant Jordi 2018, Torra ha considerat que "aquest és el compromís, la raó de ser i el focus on cal fixar tots els esforços més immediats".

"Per acabar la feina hem de preparar-nos, organitzar-nos, avaluar molt bé els enormes sacrificis que caldrà fer, que tots hauran de fer i que s'han fet, i que els facin tots junts", ha dit el president català.

Torra ha assegurat: "Junts som més forts. És necessària confiança i esperança", i ha considerat que el seu deure és continuar dibuixant horitzons que facin avançar Catalunya.

"I avui davant nostre en tenim un de molt clar, un horitzó a fer factible: la República", ha subratllat Torra, que ha considerat que Sant Jordi no és només un heroi, sinó també uns ulls que miren la llibertat d'un poble, i que s'han convertit en espasa.

"A l'alçada"



Ha dit que és necessari que "tots estiguin a l'alçada del moment" i que no paralitzarà l'autodeterminació cap amenaça, ni la presó, ni el 155, ni cap de les maniobres de la guerra bruta que Catalunya ha hagut de sofrir, ha dit.

Ha avisat que cada cop contra la voluntat popular la tornarà més forta i més potent, i ha remarcat que els catalans estan decidits a ser lliures, i que tant el seu Govern, com l'expresident Carles Puigdemont i els polítics presos i a l'estranger seguiran "avançant sense pausa".

"No donarem cap pas enrere perquè ja no volem mirar enrere", ha agregat Torra, que ha advertit que solament poden mirar cap a endavant perquè no fa por mirar a com ser construirà la República.

"Molts catalans que ens han precedit han fixat els seus ulls en l'horitzó de llibertat", ha afegit abans d'assenyalar el desig irrenunciable d'avançar i construir un país millor.

Torra ha criticat la situació d'anormalitat que es viu a Catalunya "amb presos polítics i polítics exiliats", ja la criminalització del dret a l'autodeterminació.

Així mateix, ha considerat una obligació de qualsevol societat el reconeixement de la vida, l'obra i la trajectòria dels qui han destacat i han aportat més a la societat: "Us honrem perquè heu honrat al país en moltes ocasions", ha dit als premiats.

