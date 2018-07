Aquestes són les ''diferències legítimes'' que Maragall veu entre el Gobierno i Catalunya

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 12:00 h

Diu que va abordar amb Batet el futur però Borrell segueix "mirant enrere"

Redacció | El conseller d'Exteriors de la Generalitat, Ernest Maragall, ha assenyalat que s'ha d'intentar que les "diferències més que legítimes" entre la Generalitat i el Govern no es converteixin en permanents i estructurals.

En una entrevista aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, preguntat per si convocaria eleccions catalanes, ha dit que "no seria la millor opció ni molt menys".

"Ens convé treure el màxim profit possible d'aquest període de certa estabilitat institucional. Això demana unitat d'acció, serenitat, solvència en l'acció de govern i temps", ha assenyalat.

La reunió entre Batet i Maragall



Maragall ha sostingut que la seva reunió d'aquest dilluns amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va servir per abordar el futur de les relacions entre Generalitat i Estat, mentre que en la trobada amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, aquest seguia "mirant enrere".

"Amb Borell encara estem en una fase més mirant enrere, coses que francament em semblen menys interessants", com si Catalunya ha actuat o no dins de la legalitat, ha apuntat, encara que ha augurat que arribaran a posicions d'enteniment i espera concretar acords.

Maragall ha explicat que, per exemple, li va demanar a Borrell que intercedeixi perquè "en pocs mesos es pugui utilitzar amb normalitat el català a totes les institucions europees, no només per escrit", o en algunes comissions.

Què passarà amb les delegacions?



El conseller ha lamentat que el Govern espanyol plantegi una "sospita prèvia" sobre l'actuació a l'exterior de la Generalitat, que no veu justificada, ja que ha assegurat que sempre s'ha actuat dins dels límits de la llei.

"No conec accions judicials o administratives contra una acció concreta d'una delegació catalana", ha dit, per aquest motiu ha demanat al Govern central que actuï sobre els fets i deixi de banda els judicis de valor, que considera una forma de pressió inacceptable contra Catalunya.

A més, ha avisat el Govern de Pedro Sánchez que ha de triar entre "protegir o perseguir els demòcrates", ja que fins ara l'Estat els ha perseguit i és hora de canviar, en la seva opinió.

