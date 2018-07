[Vídeo] Atac feixista a Vic: Uns ultres arranquen llaços grocs i insulten als veïns a crit de ''Sieg Heil''

No hi ha cap vot

Com es pot apreciar en el vídeo, els fets els han protagonitzat dos homes a plena llum del dia. Un home, amb la cara visible, arranca llaços grocs dels arbres i fanals i els llança al mig de la via amenaçant els veïns. L'altre, ho grava tot mentre comenten, grollerament, la jugada.

En les imatges, que s'han fet públiques a través de la xarxa, se sent com els homes insulten i amenacen les persones que s'aturen per preguntar-los què estan fent. "Talla't els cabells, gos", etziben a un home que s'atura en un cotxe, per afegir: "Viva Espanya" i "Grava-li la matricula".