Així han reaccionat els polítics després de conèixer-se la mort del germà de Comín

Joan BARCELONA BARCELONA

24 de juliol de 2018, 13.38 h

Amics i companys de directe.cat, no sé si cap altre lector del vostre diari us ha demanat en alguna ocasió que eviteu que personatges com aquest de “Tabàrnia, Boadella”, etc, puguin accedir al mateix i deixar anar les bestieses que normalment llegim, perquè el comentari d’aquest malparit sobre la mort del germà del Toni Comin ultrapassa el permès i, si us plau, no em sortiu amb la cançoneta de sempre, que som demòcrates, que tothom té dret a dir la seva, etc....; aquest paio no t... Llegir més