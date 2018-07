Un estudi destrossa l'argument de confrontació a Catalunya del bloc del 155

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 13:30 h

Els catalans puntuen amb un 7,2 el nivell de convivència a Catalunya

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El bloc del 155 es queda sense argumentari per carregar contra l'independentisme, del que acusen, entre altres coses, d'atiar la confrontació entre catalans. Aquest matí, s'ha fet públic un estudi que desmunta aquesta premissa, deixant en evidència, la falsedat en el discurs de Cs, PP i PSOE.

L'Eix Comercial de Lleida, ple de gent passejant, i una parella al mig amb una rosa blanca © Laura Cortés Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, confrontació, convivència, estudi, Icip

Els catalans puntuen amb un 7,2 sobre deu el nivell de convivència a Catalunya i considera que és "bona o molt bona", segons una enquesta coneguda aquest dimarts de l'Institut català per la Pau (Icip) i que ha recollit Europa Press.

L'enquesta porta per títol 'Percepció de la població de Catalunya sobre la convivència i seguretat' i es va dur a terme a partir de 1.003 entrevistes telefòniques, que es van fer entre els mesos d'abril i maig del 2018.

Els enquestats puntuen amb un 7,8 la convivència a l'entorn més pròxim, al seu barri, poble o ciutat, el que suposa un 85,5%.



D'altra banda, el 42,8% dels catalans considera que el procés sobiranista és una amenaça per a la seguretat. Així doncs, se situa com el cinquè problema per a la seguretat de Catalunya segons els enquestats, que col·loquen en el primer lloc 'La delinqüència, el narcotràfic i les màfies', i en segon lloc el terrorisme. Els segueixen la inestabilitat política internacional i els atacs informàtics.



Segons el president de l'Icip, Xavier Masllorens, que la inestabilitat internacional estigui per sobre de la inestabilitat que pugui generar el procés sobiranista, té a veure amb l'impacte d'aquests assumptes en els mitjans de comunicació.

Notícies relacionades