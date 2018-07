Alex Salmond creu que la retirada de les euroordres podria facilitar el diàleg

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 14:00 h

"És un moviment prudent de l'Estat espanyol per desescalar la tensió"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | L'ex-primer ministre d'Escòcia Alex Salmond ha celebrat que el Tribunal Suprem espanyol hagi retirat les ordres europees de detenció i entrega que pesaven sobre els exconsellers de la Generalitat que es troben a Bèlgica i el Regne Unit, i espera que sigui "un senyal que permeti el diàleg i el debat de cara al futur".

"És un moviment prudent de l'Estat espanyol per desescalar la tensió", ha valorat l'independentista escocès en una entrevista de Rac1 després de saber-se que el TS ha retirat l'euroordre que pesava sobre l'extitular d'Ensenyament de la Generalitat Clara Ponsatí, que resideix i treballa a Escòcia.

Salmond ha criticat que els membres del Govern que presidia Carles Puigdemont "s'enfrontin a penes de presó o estiguin empresonats per qüestions polítiques", i ha dit que confiava que el sistema judicial escocès no permetria que es fes un ús polític de l'euroordre contra Ponsatí.

"Pots fer fora els polítics per la via política, però no fent servir el sistema judicial. Al llarg de la història, cada vegada que algú ha fet servir la via judicial per suprimir moviments polítics ha acabat malament", ha assegurat.



"Abans no passava"

Ha valorat que, amb l'arribada del socialista Pedro Sánchez al Govern central, ara la Generalitat i l'Executiu espanyol dialoguen, "cosa que abans no passava", i ha lloat que s'hagin reunit Sánchez i el president català, Quim Torra.

També ha advocat per la unitat del sobiranisme català sense que s'hagin d'unir en un sol partit, i ha augurat que "s'han après moltes lliçons del trauma dels darrers mesos a l'hora de traçar l'estratègia".

Notícies relacionades