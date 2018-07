Una vintena d’entitats periodístiques, socials i cíviques llancen una campanya de suport a Jordi Borràs

Defensem-nos! Solidaritat amb en @jordiborras : ajudem-lo a sufragar les despeses judicials arran de l'agressió d'un Policia Nacional al crit de 'Viva España, Viva Franco'. Una vintena d'entitats hi donen suport, i tu? https://t.co/TGyLDwysVh pic.twitter.com/cDP4dUwLGE

En paral·lel, han aprofitat la presentació per fer d'altaveu de la crida que ha fet la seva defensa demanant que si algú va ser testimoni dels fets o en té qualsevol tipus de proves gràfiques els hi facin arribar.

L'objectiu econòmic són 12.000 euros, que es recaptaran a través de la plataforma de finançament col·lectiu TotSuma . Si finalment, es recapten més diners dels pressupostats inicialment, serviran per cobrir possibles despeses afegides del procés i, la resta, seran un donatiu a una entitat que defensi els drets humans.

La iniciativa aglutina les veus d'entitats com FundiPau, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el centre Iridia, Òmnium Cultural o SOS Racisme i té l'objectiu de contribuir a finançar les despeses de la defensa de Borràs en el procés judicial contra el seu agressor, i "fer front comú per exigir la fi de les agressions contra els professionals de la informació".

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal