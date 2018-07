Quin són els teus drets si et cancel·len el vol?

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 15:30 h

“Tens dret que et tractin com a una persona”, recorda el portaveu de la Comissió Europea a Barcelona

Redacció | Diferents companyies aèries han anunciat que faran vaga i ja s'han cancel·lat més de 400 vols en total. Però quins drets tenen els usuaris? És legal que cancel·lin els vols amb tan poc marge? Es pot denunciar? A quines compensacions té dret el viatjant?

La Comissió Europea (CE) adverteix que es "probable" que les companyies aèries no els informin que tenen l'opció a rebre una compensació econòmica davant dels retards, cancel·lacions o pèrdues d'equipatge. Així ho ha explicat el representant de la CE a Barcelona, Ferran Terradellas, a l'ACN.



Tarradellas recorda que la legislació europea garanteix “el dret que t’informin dels teus drets, cosa que les aerolínies haurien de fer automàticament".



Els tres casos més recurrents són la denegació de l’embarcament o la cancel·lació del vol, el retard i la pèrdua d’equipatge; a cadascuna d’aquestes incidències li correspon una sèrie de drets que protegeixen els passatgers. “Tens dret que et tractin com una persona: si el vol va amb més de dues hores de retard t’han de donar menjar i beure", explica.



Però les aerolínies complexen?



El representant de la CE assegura que les aerolínies “compleixen quan se les reclama", però també les anima a informar els seus clients d’ofici. Davant la falta de coneixement, la institució ha llençat una campanya de conscienciació consistent en tres vídeos de menys d’un minut.



En la majoria de casos, la legislació garanteix els drets del passatger. L’única excepció és quan la companyia pot argumentar que una “força major" li ha impedit oferir el servei.



Per tal de ser considerada de “força major", una incidència ha de ser impossible de preveure i ha de sobrepassar la capacitat d’actuació de la companyia. Tarradellas posa com a exemple els incendis de Grècia, i subratlla que tant les avaries com les inclemències meteorològiques quedarien fora d’aquesta categoria.



Què fer en cas de vaga?

Pel que fa les vagues, el representat de la CE creu que “caldria estudiar cas per cas" per determinar si la companyia pot argumentar que són incidències d’una “força major".



Si bé les aerolínies poden cancel·lar els vols amb 14 dies d'antelació retornant els diners, a partir de llavors el més freqüent és que els passatgers puguin reclamar una indemnització, ja que la jurisprudència així ho estableix.

