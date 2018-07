El conseller Puigneró destrossa la ''demagògia'' d'Arrimadas amb els treballadors públics

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 15:00 h

Exposa les contradiccions en les seves crítiques al Govern

M.B| Resposta contundent del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, contra el que ell mateix ha anomenat la "demagògia" de la líder de Ciudadanos. Inés Arrimadas va aprofitar ahir la polèmica sobre les pagues extres que els funcionaris catalans encara no han rebut (concretament, les de 2013 i 2014) per carregar públicament contra el Govern amb arguments que Puigneró ha titllat de "falsos i simplistes", a més de retreure-li certa "irresponsabilitat" en relacionar aquest retard dels cobraments amb les delegacions catalanes a l'exterior o la injecció de capital a TV3.





Benvolguda @InesArrimadas, la demagògia no aguanta més enllà del titular. Jugar amb els drets dels treballadors i treballadores públics és irresponsable, i més si s'utilitzen arguments falsos i simplistes (fil) https://t.co/cw2jLC5gNM — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 23 de juliol de 2018



2) T’esquinces les vestidures pel cost de les delegacions catalanes a l’exterior, quan tot el seu pressupost és un terç del cost de l’ambaixada espanyola al Marroc. https://t.co/4wBdUb3rg3 — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 23 de juliol de 2018

4) Ja n’hi ha prou d’intentar aplicar el 155 a tot allò que no us agrada. Agrairia que Ciudadanos deixés d’atacar TV3, la televisió pública més plural de tot l’Estat. https://t.co/Hu5PRYX7DH — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 23 de juliol de 2018

En aquest sentit, Puigneró ha recordat a Arrimadas que el retorn de les pagues extres és un "compromís" del Govern però està subjecte a la 'Ley de Estabilidad Presupuestaria' que "ens imposa el govern espanyol". "M’està demanant que desobeïm?", li ha etzibat, amb ironia.D'altra banda, pel que fa a les delegacions de la Generalitat a l'exterior, el conseller ha insistit en el fet que el pressupost total per al seu funcionament suposa "un terç del cost de l’ambaixada espanyola al Marroc" i ha reivindicat que serveixen per "internacionalitzar les nostres empreses". "Alguna virtut deuen tenir quan l'Albert Rivera pacta [amb la socialista Susana Diaz] obrir 40 noves delegacions andaluses al món. O el problema és que en tingui Catalunya?", li ha preguntat, exposant les contradiccions del seu discurs.I, sobre els atacs de l'unionisme a TV3, ha recordat que ha estat recentment considerada la televisió pública més plural de l'Estat espanyol i li ha demanat que no "intenti aplicar el 155" a tot allò amb que no estigui d'acord.