Alcaldes de l'AMI són interceptats per la Guàrdia Civil en un nou intent de coaccionar el moviment independentista

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 16:00 h

Molts han destacat que no havien vist tants esforços ni tan sols després dels atemptats a Barcelona i Cambrils

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



M.B| Aquest dimarts, diversos alcaldes de l’Associació de Municipis per la Independència es dirigien a una trobada amb batlles de la Catalunya Nord a Prats de Molló quan han estat aturats per la Guàrdia Civil. Agents de la policia espanyola els han identificat, en el que ha estat definit a RAC1 pel president de l’entitat, Josep Maria Cervera, com "un nou intent de coacció i repressió al moviment independentista".

I és que aquesta actuació de les forces de seguretat de l'Estat bé es podria interpretar com -en paraules de Cervera- un "intent d'infundir por perquè renunciem a les nostres idees". Tant en declaracions a RAC1 com al diari 'El Món', altres alcaldes han coincidit amb ell, han destacat les dimensions del control policial i han afirmat que no havien vist tants esforços ni tan sols després dels atemptats de 2017 a Barcelona i Cambrils.



Segons ha explicat el periodista Quico Sallés, els agents han interrogat els alcaldes sobre on anaven i què anaven a fer. “La situació ha estat una mica absurda perquè podíem escoltar les converses amb la central, tenien connectats els altaveus… i demanaven coses com si estàvem al corrent de pagar a Hisenda!”, ha explicat un alcalde de La Noguera a 'El Món'. A un altre batlle li han dit que volien "comprovar que no portessin alcohol i tabac".



Sallés ha assegurat que un cop s'havia iniciat la reunió dels batlles, els controls s’han desmuntat. A més, alcaldes del Ripollès han dit al periodista que no eren els agents habituals de la zona, on només hi sol haver una patrulla.