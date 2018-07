El Parlament atempta contra els drets dels seus diputats

Artadi ha assenyalat que, tot i acceptar aquesa situació s'esta intentant "revertir legalment". La portaveu del Govern ha volgut deixar clar però que aquesta decisió no és del mateix govern de la Generalitat, si no de la Mesa del Parlament, que és l'òrgan rector de la cambra.

En la roda de premsa posterior a la reunió del govern, Artadi ha explicat que aquesta decisió ha estat comunicada per "l'oïdora de comptes" de la cambra catalana i que es va aplicar el 13 de juliol. Per què el dia 13? Justament va ser aquell dia perquè el Parlament va rebre la notificació de la interlocutòria del Suprem en què s'informava de manera oficial de la suspensió de càrrec públic.

