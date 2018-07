[Vídeo] Una escola de Jaén va fer escriure a nens cartes de suport a la Guàrdia Civil destinada a Catalunya: ''vosotros podéis acabar con esto''

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 18:00 h

Les imatges són realment dignes de tornar a veure

M.B| L'unionisme s'omple la boca parlant d'adoctrinament a les escoles catalanes, però no veu la contradicció de mostrar-se orgullós amb vídeos com el que es va gravar a l'escola 'Monseñor Miguel Castillejo' de Jaén l'octubre del 2017 i que ha recuperat recentment la xarxa. Es tracta d'imatges on es veu com el centre va fer escriure als infants cartes de suport a la Guàrdia Civil destinada a Catalunya, quan ja havia intentat impedir el referèndum d'autodeterminació a cop de porra contra els votants.

Un col·legi de Jaén va fer escriure a nens petits cartes de suport als membres de la guàrdia civil destinats a Catalunya. Però els adoctrinats són els nens catalans. pic.twitter.com/sDjRSVWakT — Miquel Strubell fill (@miquelstrubell) 23 de juliol de 2018

"Ojalá que esto se acabe pronto, vosotros sois nuestros héroes, vosotros podéis detener esto", diu una de les cartes, que llegeix un agent de la Guardia Civil a qui aplaudeixen els seus companys. El vídeo, amb tot, comença al que sembla ser el pati de l'escola amb nens molt petits que escolten com un altre llegeix una missiva "en nom de la comunitat educativa" del centre a la seva "queridísima Guàrdia Civil [...] en estos momentos tan difíciles". "Sabemos que no estáis pasando los mejores momentos en el trozo de España llamado Catalunya", llegeix l'infant que els assegura que "no estan sols". Recorda a una d'aquelles escenes tan repetides a la ficció nord-americana, en que els més petits acomiaden les tropes quan marxen a la guerra; tot i que aquests agents només s'enfrontaven a la voluntat democràtica de votar.Però, sense dubte, un dels moments més surrealistes del vídeo arriba quan escenifiquen l'entrega de les cartes dels nens als agents i comencen a llegir-les. "Soy un niño de 5 años que me preocupa la situación", diu una de les cartes, posant de manifest la manipulació que hi ha al darrere. I acaba amb un ¡Viva España!, que els policies repeteixen a l'uníson. Les imatges són realment dignes de tornar a veure.