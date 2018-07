JxCat i la CUP es planten contra la retirada de sou als diputats perseguits per la justícia espanyola

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 19:00 h

JxCat destaca que la retirada del sou s'ha realitzat sense el suport polític de la Mesa ni del grup parlamentari

Redacció | Front comú de JxCat i la CUP contra la retirada de sou als diputats perseguits per la justícia espanyola. Per la seva banda, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha rebutjat de ple la decisió de la Oïdoria de Comptes del Parlament de no retribuir els sis diputats afectats per la interlocutòria del Tribunal Suprem, que els suspenia de funcions, des del dia que es va notificar formalment al Parlament. "Si els òrgans administratius ja han decidit que la interlocutòria diu que els diputats estan suspesos, quina capacitat d'acció política tenim aleshores? Què discutim?", s'ha preguntat la diputada dels cupaires en roda de premsa.

De fet, fonts parlamentàries han indicat a Europa Press que la CUP ja ha demanat a la Mesa tractar la suspensió dels diputats en aquesta Comissió, però que aquesta no es pot reunir fins que es renovi la seva Presidència, que a l'inici de la legislatura ocupava l'ara president de la Generalitat, Quim Torra, i que passarà a ocupar l'alcaldessa de Girona i diputada, Marta Madrenas. La qüestió, ha dit Geis, s'està negociant i la decisió final tindrà en compte la posició dels diputats afectats "i la dels seus advocats", que pensen respectar, per la qual cosa no ha volgut avançar per què opció es decanta el seu grup.

"Defensarem els drets polítics dels nostres diputats i, en relació amb aquestes retribucions, farem tot el que estigui a les nostres mans per revertir aquesta situació", ha afegit la diputada, que ha assegurat que no es tracta d'una qüestió econòmica. "La retribució dels diputats és una qüestió menor en comparació de la vulneració de drets civils i polítics" que creu que està propiciant el Tribunal Suprem. Geis ha atribuït la decisió a l'oïdora de comptes del Parlament i ha rebutjat "discutir les actuacions dels òrgans tècnics" de la Cambra, però ha destacat que la retirada del sou s'ha realitzat sense el suport polític de la Mesa ni de JxCat.

"Ja està: la interlocutòria s'aplica directament; el Parlament, res a dir; ens aguantem i per tant l'aritmètica del Parlament ha quedat modificada per una decisió administrativa", ha resolt. Els cupaires, a més, no són partidaris de la substitució de diputats. "Som en un espai on espot exercir acció política o és un miratge i només obeïm a decisions administratives? Per què ens ha votat la gent? Què fem al Parlament?", ha insistit.D'altra banda, la portaveu de JxCat, Gemma Geis, ha lamentat que els diputats del Parlament suspesos del seu càrrec en haver estat processats per presumpta rebel·lió hagin deixat de percebre el seu sou des del 13 de juliol i ha demanat "un acord" que reverteixi la decisió. En roda de premsa aquest dimarts, ha apuntat que la fórmula per aconseguir-ho pot passar per una decisió de la Mesa o per un acord de la Comissió de l'Estatut del Diputat que després aprovi el ple, encara que ha assenyalat que es van assabentar el dilluns de la situació i que "no hi ha acord" sobre com actuar.