Carmen Lamela és ascendida a nova magistrada de la Sala Segona del Tribunal Suprem

Última actualització Dimarts, 24 de juliol de 2018 19:30 h

La jutge, que ha instruït la causa contra Trapero i l'excúpula d'Interior per sedició i organització criminal, ocuparà la plaça que ostentava José Manuel Maza

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Madrid .- El Ple del Consell General del Poder Judicial ha elegit aquest dimarts Carmen Lamela com a nova magistrada de la Sala Segona del Tribunal Suprem, on ocuparà la plaça que ostentava l'exfiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que va morir al novembre passat. La fins ara titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, que ha obtingut 13 dels 21 vots del Ple, és la jutge que ha instruït la causa contra l'excap dels Mossos d'esquadra, Josep Lluís Trapero, i l'excúpula d'Interior per delictes de sedició i organització criminal.

El magistrat de l'Audiència de Madrid Juan José López Ortega i el de l'Audiència Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel han rebut dos vots cadascun i n'han obtingut un la magistrada de l'Audiència Nacional Manuela Fernández Prado i els presidents de les Audiències de Tarragona, Javier Hernández García; de Còrdova, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; i de Guipúscoa, Ignacio Subijana Zunzunegui.

Carmen Lamela va ingressar en la carrera judicial per oposició el 1986 i va tenir la seva primera destinació al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Oriola per servir posteriorment en jutjats mixtos de Manzanares i de Badalona, on va ser jutge degana.

En 1991 es va incorporar com a magistrada a l'Audiència de Barcelona i dos anys més tard es va convertir a titular del Jutjat d'Instrucció número 25 de Madrid fins al 1997, quan va obtenir destinació a l'Audiència de Madrid. En aquest òrgan judicial va ser primer magistrada de la Secció Setzena i, des de 2011, presidenta de la Secció Dissetena.

El 2014 Lamela va ser destinada en comissió de servei a la Sala Penal de l'Audiència Nacional, on un any després va ocupar el Jutjat Central d'Instrucció número 3 després de la declaració en la situació de serveis especials del seu titular. Al novembre del 2017 se li va adjudicar en propietat aquest jutjat.

La nova magistrada del Suprem va ser durant dos anys, entre 2009 i 2011, assessora de la Unitat de Suport de la Secretaria General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia del Ministeri de Justícia, etapa en la qual va participar en el desenvolupament de l'expedient judicial electrònic i en l'elaboració de diferents lleis, com la Llei 37/2011, de mesures d'agilitació processal o la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial per a la creació dels Tribunals d'Instància. A més, des de novembre de 2015 és corresponsal nacional d'Eurojust amb funcions de coordinació.

Notícies relacionades